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19:06, 12 декабря 2024Культура

Стали известны подробности ремейка фильма «Еще по одной»

Сценарий фильма «Еще по одной» напишет лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Оберн
Андрей Шеньшаков

Постер: фильм «Еще по одной»

Написанием сценария для англоязычной адаптации оскароносного фильма «Еще по одной» займется обладатель Пулитцеровской премии драматург Дэвид Оберн. Об этом сообщает портал Deadline.

Оберн является автором пьесы «Доказательство» и картины «Дом у озера». Срежиссирует фильм комик и актер Крис Рок, спродюсирует картину Леонардо Ди Каприо. Также ряд источников утверждает, что он же исполнит главную роль.

Оригинальная датская картина «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли вышла в 2020 году. Критики назвали фильм одной из лучших картин года. Спустя год СМИ сообщили о желании Ди Каприо создать англоязычную версию ленты.

Ранее стало известно о планах переснять «Невероятные приключения итальянцев в России».

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