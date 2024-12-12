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19:51, 12 декабря 2024Мир

Стало известно о близости России к соглашению о сохранении военных баз в Сирии

Bloomberg: РФ близка к соглашению о сохранении двух военных баз в Сирии
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных баз в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации собеседников агентства, на данный момент ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту Тартус и на авиабазе Хмеймим. Отмечается, что у Москвы есть «неформальное понимание» с исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) о том, что российские силы могут остаться на сирийских базах.

Как отмечает издание, ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство контактирует с новыми властями Сирии. Он также уточнил, что безопасность военных баз и других объектов России в стране носит первостепенное значение.

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