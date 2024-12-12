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19:52, 12 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о планах президента Грузии сорвать выборы

Зурабишвили планирует сорвать выборы президента Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Sputnik / РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует сорвать выборы главы государства, которые пройдут в декабре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, она «по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря». Источник утверждает, что планируется призвать активистов блокировать административные здания.

Сообщается, что план Зурабишвили состоит в том, чтобы вынудить нынешнее правительство «Грузинской мечты» уйти в оставку. В новое правительство должны войти лидеры «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация), воющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что перед дворцом президента в Грузии установили поезд. Она уточнила, что пока неизвестно, кто на нем поедет.

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