Стало известно о последней роли актрисы Раисы Максимовой

За три недели до смерти актриса Раиса Максимова исполняла роль в спектакле

Народная артистка России Раиса Максимова за три недели до смерти выходила на сцену и играла в спектакле. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сообщение невестки Раисы Максимовой Елены Шойко.

Она рассказала, что Максимова после длительной болезни почувствовала себя лучше и захотела снова встретиться со зрителями.

Артистка вышла на сцену театра и исполнила роль в постановке по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Максимова сыграла графиню Томскую.

«Роль небольшая, она произносила всего три слова: "Тройка, семерка, туз…"», — отметила невестка народной артистки.

По ее словам, Максимова была старейшей актрисой МХТ имени Чехова. 19 ноября 2024 года она получила Пушкинскую премию. В публикации отмечается, что для Раисы Максимовой было крайне важно снова увидеть зрителей, ведь все лето она почти не вставала с постели.

Об уходе из жизни Раисы Максимовой стало известно 11 декабря. Ее не стало в возрасте 95 лет. Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2». Также она принимала участие в спектаклях Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.