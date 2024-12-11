Умерла сыгравшая в «Идиоте» актриса Раиса Максимова

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла в возрасте 94 лет

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

«Сегодня Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь. Ранее 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем», — говорится в сообщении.

Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2». Также она принимала участие в спектаклях Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

В ноябре Максимова переписала свою квартиру в центре Москвы на 7-летнего внука. Раньше мальчику принадлежала половина недвижимости, которая досталась ему в наследство от отца — сына Максимовой. Вторую половину квартиры 94-летняя актриса переписала на ребенка после того, как суд доказал, что 7-летний Дима — действительно ее внук.