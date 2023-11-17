94-летняя российская актриса переписала квартиру в центре Москвы на внука

Актриса Раиса Максимова переписала свою квартиру в Москве на 7-летнего внука

Народная артистка РСФСР и старейшая актриса МХТ имени Чехова Раиса Максимова переписала свою квартиру в центре Москвы на 7-летнего внука. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что раньше мальчику принадлежала половина недвижимости, которая досталась ему в наследство от отца — сына Максимовой. Вторую половину квартиры 94-летняя актриса переписала на ребенка после того, как суд доказал, что 7-летний Дима — действительно ее внук.

Ранее родственники заподозрили мать мальчика, гражданскую жену младшего сына Максимовой, в попытке отобрать квартиру. По их словам, забота девушки за артисткой является наигранной.

По словам внучки Максимовой, до госпитализации невестка общалась со свекровью неохотно и исключительно по необходимости. Она добавила, что девушка жаловалась актрисе на проблемы с жильем, намекая на ее квартиру, расположенную на Тверской улице. Родственники убеждены, что женщина пытается втереться в доверие к народной артистке РСФСР и проводит манипуляции с документами.

В начале ноября Раису Максимову экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Приехавшие на дом медики выявили у Максимовой анемию и низкий гемоглобин и в тот же день увезли в столичную клинику.