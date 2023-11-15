Невестку народной артистки РСФСР заподозрили в попытках отобрать у нее квартиру

Невестку Раисы Максимовой заподозрили в попытке отобрать у нее квартиру в Москве

Невестку народной артистки РСФСР и старейшей актрисы МХТ имени Чехова Раисы Максимовой заподозрили в том, что она пытается отобрать у той квартиру в центре Москвы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

После того, как 94-летняя артистка попала в больницу, одной из первых, кто ее навестил, была гражданская жена ее младшего сына. При этом, по словам внучки Максимовой, ранее та общалась со свекровью неохотно и только по необходимости. Она добавила, что невестка жаловалась актрисе на проблемы с жильем, намекая на ее квартиру, расположенную на Тверской улице. Родственники убеждены, что женщина пытается втереться в доверие к народной артистке РСФСР и проводит манипуляции с документами.

Днем ранее стало известно, что бывшая жена народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко получила в наследство почти все его имущество. При этом старшим детям певца Даниилу и Марии остался лишь старый разрушенный дом.