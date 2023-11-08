Народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Актрису МХТ им. Чехова Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

93-летнюю народную артистку РСФСР Раису Максимову, которая до сих пор служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрисе стало плохо дома: родственники вызвали ей скорую после того, как она начала жаловаться на головокружение, слабость и плохое самочувствие. Приехавшие медики выявили у Максимовой анемию и низкий гемоглобин и в тот же день увезли в столичную клинику.

Раиса Максимова принимала участие в таких постановках, как «Три сестры», «Тартюф», «На дне», «Утиная охота». Она также получила известность благодаря ролям в кинематографических проектах — «Идиот», «Вдовы», «Кабала святош», «Тариф» и других.

Ранее стало известно, что у госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина подтвердился инсульт. Отмечалось, что актера поместили в реанимационное отделение, он находится в стабильно тяжелом состоянии.