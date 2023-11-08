Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:33, 8 ноября 2023Культура

Народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Актрису МХТ им. Чехова Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

93-летнюю народную артистку РСФСР Раису Максимову, которая до сих пор служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрисе стало плохо дома: родственники вызвали ей скорую после того, как она начала жаловаться на головокружение, слабость и плохое самочувствие. Приехавшие медики выявили у Максимовой анемию и низкий гемоглобин и в тот же день увезли в столичную клинику.

Раиса Максимова принимала участие в таких постановках, как «Три сестры», «Тартюф», «На дне», «Утиная охота». Она также получила известность благодаря ролям в кинематографических проектах — «Идиот», «Вдовы», «Кабала святош», «Тариф» и других.

Ранее стало известно, что у госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина подтвердился инсульт. Отмечалось, что актера поместили в реанимационное отделение, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости