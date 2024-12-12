Глава Харьковской ОВА: из региона эвакуируют жителей 344 населенных пунктов

Киев проводит эвакуацию жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, речь идет о прифронтовых и фронтовых селах и городах, от которых до линии боестолкновения фактически 1,5 километра. Известно, что с мая удалось эвакуировать около 20 тысяч жителей. Также он сообщил, что люди не хотят покидать свои дома.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование Вооруженных сил Украины пытается подтянуть к Купянску резервы, состоящие из необученных мобилизованных украинцев. По его словам, украинские новобранцы в Купянске «долго не задерживаются».