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14:02, 12 декабря 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к пожизненному заключению за двойную расправу из-за ревности

В Удмуртии суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за двойное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Удмуртии суд приговорил россиянина к пожизненному заключению за двойную расправу из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе прокуратуры региона.

Он осужден по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 244 («Надругательство над телами умерших»), 245 («Жестокое обращение с животными»), 158 («Кража»), 167 («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

Как установил суд, 47-летний житель Глазова после освобождения из мест лишения свободы начал подозревать в неверности свою сожительницу. Чтобы выяснить отношения, он пришел к дому друга, проник внутрь и обнаружил свою девушку с товарищем, спящими на диване. В приступе ревности преступник нанес им ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

После расправы он поглумился над телами, мужчине отрезал половой орган, а женщине левую грудь и достал сердце. После этого он расправился со щенком пострадавшего, похитил имущество и банковскую карту, а затем пытался поджечь дом.

Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин вбил гвозди в знакомого из-за ревности.

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