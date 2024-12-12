Суд приступил к рассмотрению дела расправившегося с двухлетней падчерицей россиянина

На Урале суд рассматривает дело убившего двухлетнюю падчерицу россиянина

На Урале Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в истязании двухлетней падчерицы и расправе над ней. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он обвиняется по части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»), части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Суд оставил фигуранта под стражей. Он будет находиться в екатеринбургском СИЗО № 1 до вынесения окончательного приговора. Ему грозит пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что в период с октября по декабрь 2023 года мужчина регулярно избивал девочку и совершал над ней насильственные действия с особой жестокостью и издевательствами. Так, 3 декабря 2023 года обвиняемый связал ребенку ноги скотчем, посадил его на горшок, завел руки за спину и тоже связал скотчем. Так падчерица просидела около получаса. Затем обвиняемый, будучи под воздействием наркотиков, решил расправиться с ней. После этого он два дня избивал ребенка руками и ногами по телу, голове и конечностям. Само преступление произошло 5 декабря. Тогда он схватил девочку за шею и не менее четырех раз силой прижал лицом к матрасу, а после поднял на уровень своей головы и бросил на пол. В результате пострадавшая ударилась головой о металлические сани. От этого она не выжила.