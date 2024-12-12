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15:52, 12 декабря 2024Ценности

Тимати кардинально сменил имидж

Российский рэпер Тимати вышел в свет с длинными, густыми усами
Екатерина Ештокина

Кадр: «Газета.Ру»

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) кардинально сменил имидж. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале продюсера Яны Рудковской.

41-летний исполнитель пришел на день рождения певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Для выхода в свет знаменитость выбрал белую футболку, джинсы и черный пиджак. При этом на кадрах Тимати предстал с длинными, густыми усами черного цвета. В качестве аксессуаров он выбрал очки с прозрачными стеклами.

Ранее в декабре возлюбленную Тимати обругали в сети из-за одной детали на фото с Красной площади. Манекенщица позировала на фоне Кремля в шубе и шапке из натурального меха. В руках знаменитость держала собаку по кличке Киви и бежевую сумку Birkin люксового бренда Hermes.

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