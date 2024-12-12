Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили за непристойными действиями на вечеринке

Инсайдеры заметили актера Тимоти Шаламе и телезвезду Кайли Дженнер за непристойными действиями на вечеринке, которая состоялась после премьеры фильма «Совершенный незнакомец». Об этом пишет People.

Собеседники издания рассказали, что знаменитости не стеснялись своих чувств на публике и были «довольно нежны друг с другом». По их словам, Дженнер села на колени к Шаламе, обняла его и поцеловала.

В течение всего вечера возлюбленные общались с коллегами актера и другими гостями вечеринки. При этом источники уточнили, что предпринимательница часто прикасалась к своему избраннику и несколько раз поправляла край его пиджака.

В октябре сообщалось, что Шаламе сблизился с детьми Дженнер — шестилетней дочерью Сторми и двухлетним сыном Эйром, которые появились на свет от рэпера Трэвиса Скотта.