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14:55, 4 октября 2024Ценности

Раскрыты новые подробности романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

People: актер Тимоти Шаламе сблизился с детьми телезвезды Кайли Дженнер

Фото: Corey Sipkin / Legion-Media

Раскрыты новые подробности романа блогерши, телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер и американского и французского актера Тимоти Шаламе. Соответствующую информацию приводит People.

По данным издания, Шаламе сблизился с детьми Дженнер — шестилетней дочерью Сторми и двухлетним сыном Эйром, которые появились на свет от рэпера Трэвиса Скотта.

«Он участвует в воспитании ее детей и понимает, что они всегда будут ее приоритетом», — рассказал анонимный источник.

Помимо этого, инсайдер добавил, что актер также находится в более близких отношениях с семьей телезвезды. В то же время она, в свою очередь, стала общаться с его родственниками.

В августе сообщалось, что Кайли Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с Тимоти Шаламе. Отмечалось, что после того, как 27-летнюю инфлюэнсершу в 2023 году начали замечать в обществе актера, она постепенно стала отдаляться от знакомых и сокращать круг общения.

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      Екатерина Ештокина
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