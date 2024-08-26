Кайли Дженнер отгородилась от друзей на фоне романа с Тимоти Шаламе

Блогерша Кайли Дженнер отгородилась от друзей на фоне романа с Тимоти Шаламе

Блогерша, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с американским и французским актером Тимоти Шаламе. Соответствующий материал приводит Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что после того, как 27-летнюю инфлюэнсершу в 2023 году начали замечать в обществе актера, она постепенно стала отдаляться от знакомых и сокращать круг общения. Также знаменитость утратила интерес к светской жизни и сосредоточилась на отношениях с артистом, воспитании детей и бизнесе.

«Кайли превращается в своего брата Роберта [Кардашьяна] — по большей части она предпочитает быть домоседкой», — отметил инсайдер.

В то же время другой источник уточнил, что у предпринимательницы в настоящее время осталась только одна близкая подруга — модель и блогерша Анастасия Караниколау, с которой Дженнер общается со школьных времен.

Ранее также стало известно о предательстве Шаламе в отношениях с Дженнер.