Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана

Токаев: отношения России и Казахстана развиваются по восходящей линии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с большим оптимизмом смотрит на взаимодействия Москвы и Астаны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в Telegram.

«Взаимоотношения между нашими государствами развиваются по восходящей линии. Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент [России] Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами», — оценил отношения стран Токаев.

Президент Казахстана также отметил роль, которую играет межпарламентская дипломатия в сотрудничество России и Казахстана.

Ранее в Кремле оценили поездку Путина в Казахстан. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит главы государства в Астану был очень продуктивным.