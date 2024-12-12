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12:22, 12 декабря 2024Бывший СССР

Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана

Токаев: отношения России и Казахстана развиваются по восходящей линии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Official website of the President of Kazakhstan / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с большим оптимизмом смотрит на взаимодействия Москвы и Астаны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в Telegram.

«Взаимоотношения между нашими государствами развиваются по восходящей линии. Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент [России] Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами», — оценил отношения стран Токаев.

Президент Казахстана также отметил роль, которую играет межпарламентская дипломатия в сотрудничество России и Казахстана.

Ранее в Кремле оценили поездку Путина в Казахстан. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит главы государства в Астану был очень продуктивным.

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