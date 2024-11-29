В Кремле оценили визит Путина в Казахстан

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина», — объяснил официальный представитель Кремля.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В его рамках президент России встретился со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и обсудил вопросы дальнейшего развития отношений Астаны и Москвы.
Комментируя приезд Путина в Казахстан, Токаев подчеркнул, что данное событие является историческим. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с российским лидером.