В Кремле оценили визит Путина в Казахстан

Песков: государственный визит Путина в Казахстан был очень продуктивным

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан был очень продуктивным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина», — объяснил официальный представитель Кремля.

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В его рамках президент России встретился со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и обсудил вопросы дальнейшего развития отношений Астаны и Москвы.

Комментируя приезд Путина в Казахстан, Токаев подчеркнул, что данное событие является историческим. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с российским лидером.