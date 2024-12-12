Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 12 декабря 2024Мир

Трамп ответил на вопрос о доверии премьеру Нетаньяху

Трамп не доверяет никому, включая премьера Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Я не доверяю никому», — ответил новый глава Белого дома на вопрос журналиста.

Политик также выразил мнение, что с конфликтами на Ближнем Востоке справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине.

Ранее Трамп не исключил возможность войны с Ираном. По его словам, это может произойти, однако он не стал раскрывать, какие действия может предпринять Вашингтон в отношении Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

      Загадочное исчезновение, богатые родители и поклонение террористу. Кем оказался убийца миллионера, ставший героем в США?

      В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше