Трамп ответил на вопрос о доверии премьеру Нетаньяху

Трамп не доверяет никому, включая премьера Нетаньяху

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Я не доверяю никому», — ответил новый глава Белого дома на вопрос журналиста.

Политик также выразил мнение, что с конфликтами на Ближнем Востоке справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине.

Ранее Трамп не исключил возможность войны с Ираном. По его словам, это может произойти, однако он не стал раскрывать, какие действия может предпринять Вашингтон в отношении Тегерана.