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16:54, 12 декабря 2024Мир

Трамп сравнил сложность урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Трамп: с Ближним Востоком легче справиться, чем с тем, что происходит на Украине
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что с конфликтами на Ближнем Востоке справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Я думаю, что с Ближним Востоком легче справиться, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной», — заметил политик.

Он также заверил, что вопрос с Ближним Востоком будет решен.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.

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