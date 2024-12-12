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16:13, 12 декабря 2024Путешествия

Турист напал на таксиста на курорте Таиланда, затеял драку и попал на видео

The Phuket News: турист затеял драку с таксистом на Пхукете и попал на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Турист затеял массовую драку на курорте Пхукет в Таиланде и попал на видео. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Конфликт произошел на улице Бангла Роуд в районе Патонг, которая славится бурной ночной жизнью. Одним из участников потасовки оказался 38-летний местный таксист Копонг Срисуван. Он рассказал полицейским, что иностранец подошел к его дяде, который держал плакат для привлечения клиентов, и без причин напал на него.

Срисуван попытался вмешаться, и ссора обострилась, а затем к ней подключились и другие прохожие. Отмечается, что стычка закончилась без серьезных травм.

Тем не менее таксист обратился в полицию и дал показания. Сейчас правоохранители разыскивают туриста, участвовавшего в драке.

Ранее русскоговорящий турист устроил дебош на Пхукете на глазах у плачущей семьи и напал на семерых полицейских. Позже выяснилось, что мужчина оказался белорусом.

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