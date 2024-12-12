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17:49, 12 декабря 2024Путешествия

У туристки в ноге завелся червь после прогулки босиком по пляжу в Таиланде

Алина Черненко

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка прогулялась босиком по пляжу в Таиланде и заразилась паразитарной инфекцией. Своей историей она поделилась в TikTok, на публикацию обратил внимание портал Yahoo News.

Автор ролика Элли Селвей рассказала, что сначала у нее начался сильный зуд на стопе, но она решила, что это укус комара. Позже девушка обнаружила, что под кожей ее ноги завелся червь. «Каждые несколько часов я чувствовала, как он шевелится. Я видела, как он поднимается по моей ноге», — призналась британка.

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После похода ко врачу туристка выяснила, что она заразилась анкилостомидозом — паразитарным заболеванием, вызванным круглыми червями Ancylostoma duodenalе и Necator amencanus. По словам паразитолога Алекса Лукаса, оно распространено в тропических странах. Врач также пояснил, что есть два типа таких червей: одни заражают людей и могут жить в кишечнике, а другие поселяются на собаках.

«Этот конкретный червь мог попасть в организм через кожу, но на самом деле он не вырастет до взрослой особи и никогда не достигнет кишечника», — заверил Лукас.

Эксперт добавил, что яйца самок червей передаются через экскременты животных. В окружающей среде они развиваются, и из них вылупляются крошечные личинки.

Ранее у другой туристки из Австралии остались рубцы и волдыри на теле из-за жука, который сел на нее во время сна на Бали. Раздражение кожи было спровоцировано контактом с распространенным на индонезийском острове насекомым — томкатом.

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