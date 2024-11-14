У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

У туристки на Бали остались рубцы и волдыри из-за севшего на нее томката

У туристки из Австралии остались рубцы и волдыри на теле из-за томката, который сел на нее во время сна на вилле на индонезийском острове Бали. Подробностями истории поделился портал Yahoo News.

24-летняя Натали Кэрролл отправилась в десятидневный отпуск в деревню Улувату и в один из дней отдыха заметила на ноге небольшое красное пятно. Вскоре на его месте появился рубец, и на нем образовалось множество волдырей.

После визита к врачу австралийка выяснила, что раздражение кожи было спровоцировано контактом с распространенным на Бали насекомым — томкатом, о котором она никогда не слышала. «Они садятся на вас, а если вы пытаетесь их стряхнуть, выделяют токсин», — пояснила туристка.

Эксперт по ветеринарной паразитологии, доктор Сваид Абдулла, рассказал изданию, что первоначальные симптомы включают покраснение кожи и ощущение жжения, затем следуют болезненное раздражение и зуд. По его словам, если не лечить воспаление, через четыре дня на коже могут появиться обширные пустулы и волдыри.

Как пишет источник, врач прописал Кэрролл лечебный крем и антибиотики, которые помогли справиться с кожной проблемой. Путешественница призвала других туристов, приезжающих на Бали, регулярно пользоваться репеллентами и установить спирали от насекомых в съемном жилье.

В августе другая австралийская туристка поехала в путешествие мечты на Бали и заболела лихорадкой денге. Из-за этого девушка начала кашлять кровью.