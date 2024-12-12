В Абхазии назвали укрепление связей с Россией приоритетом для республики

И.о. президента Абхазии Гунба назвал приоритетом укрепление отношений с Россией

Укрепление отношений с Россией является приоритетом для Абхазии. Такое заявление сделал исполняющий обязанности президента республики Бандра Гунба, пишет РИА Новости.

«Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии», — написал Гунба в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Конституции.

Помимо этого, Гунба поблагодарил Путина за помощь, которая оказывается республике и выразил надежду, что отношения Абхазии и России будут и в дальнейшем развиваться на благо народов стран.

Ранее правительство Абхазии сообщило, что не получило ответ от России на запрос о разморозке финпомощи. Москва 1 сентября приостановила выплаты республике из-за невыполнения Сухумом своих обязательств.