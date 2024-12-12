В Австрии украинцу не выдали гражданство из-за отказа петь гимн

Kurier: украинцу отказали в гражданстве Австрии из-за отказа петь гимн страны

В Австрии украинцу отказали в выдаче гражданства страны из-за отказа петь австрийский гимн на церемонии вручения. Об этом пишет издание Kurier.

«Украинец не получил австрийское гражданство из-за того, что он отказался исполнить государственный гимн на церемонии его вручения в управлении округа Баден», — утверждается в публикации.

По данным издания, правительство земли Нижняя Австрия отозвало предоставление гражданства. В материале подчеркивается, что местная администрация сослалась на статью закона о присвоении гражданства, согласно которой процедура вручения должна проходить торжественно и сопровождаться исполнением гимна у флагов.

В октябре сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру выдали российское гражданство.