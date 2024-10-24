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06:03, 24 октября 2024Россия

Сыну Януковича дали российское гражданство

Сыну экс-президента Украины Януковича Александру дали российское гражданство

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр дали российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Уточняется, что Александр Янукович занимается в России бизнесом — 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге предприятие. Основной вид деятельности компании — управление финансово-промышленными группами.

Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство — об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

12 октября сообщалось, что пленные украинцы захотели получить гражданство России.

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      Юлия Мискевич
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