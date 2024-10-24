Сыну Януковича дали российское гражданство

Сыну экс-президента Украины Януковича Александру дали российское гражданство

Сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр дали российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Уточняется, что Александр Янукович занимается в России бизнесом — 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге предприятие. Основной вид деятельности компании — управление финансово-промышленными группами.

Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство — об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

12 октября сообщалось, что пленные украинцы захотели получить гражданство России.