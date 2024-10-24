Сыну Януковича дали российское гражданство

Сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр дали российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.
Уточняется, что Александр Янукович занимается в России бизнесом — 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге предприятие. Основной вид деятельности компании — управление финансово-промышленными группами.
Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство — об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
12 октября сообщалось, что пленные украинцы захотели получить гражданство России.