Путин дал российское гражданство бразильскому капитану «Зенита» Сантосу

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, глава государства дал гражданство канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту.

О запуске процесса получения Сантосом паспорта РФ стало известно 19 октября. Уточнялось, что игроку дал положительную характеристику Российский футбольный союз (РФС).

Ранее юридическое агентство SILA International Lawyers заявило, что Сантос сможет играть за сборную России после получения паспорта. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.