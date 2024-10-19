Стало известно о возможном получении гражданства России бразильским капитаном «Зенита»

Журналист Карпов сообщил о возможном получении Сантосом гражданства России

Бразильский капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как стало известно источнику, процедура получения гражданства идет уже несколько месяцев. Сине-бело-голубые направили запрос в Российский футбольный союз (РФС), который одобрил эту инициативу и дал игроку положительную характеристику.

По словам Карпова, сейчас ситуацию изучают «на самом верху», и с большой долей вероятности капитан «Зенита» получит гражданство. При этом защитник готов играть за сборную России.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В его активе один товарищеский матч в составе сборной Бразилии и участие в олимпийском футбольном турнире в 2016 году. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) он может сменить сборную, так как не участвовал в официальных матчах на международном уровне.