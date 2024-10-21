Юристы заявили, что бразилец Дуглас Сантос сможет играть за сборную России

Юридическое агентство SILA International Lawyers в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дало окончательный ответ по возможности игры бразильского капитана «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную России.

Там подчеркнули, что футболист сможет выступать за российскую национальную команду в случае получения паспорта страны. По словам юристов, менять сборную по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) можно только в случае, если последний официальный матч за предыдущую команду был сыгран не позднее 18 сентября 2020 года.

Дуглас Сантос выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016. В том же году он провел единственный товарищеский матч в составе национальной команды.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что процедура получения гражданства Сантосом идет уже несколько месяцев. Сине-бело-голубые направили запрос в Российский футбольный союз (РФС), который одобрил эту инициативу и дал игроку положительную характеристику.