Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
2:3
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
13:19, 21 октября 2024Спорт

Бразильский капитан «Зенита» сможет играть за сборную России

Юристы заявили, что бразилец Дуглас Сантос сможет играть за сборную России
Дуглас дос Сантос (в центре)

Дуглас дос Сантос (в центре) . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Юридическое агентство SILA International Lawyers в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дало окончательный ответ по возможности игры бразильского капитана «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную России.

Там подчеркнули, что футболист сможет выступать за российскую национальную команду в случае получения паспорта страны. По словам юристов, менять сборную по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) можно только в случае, если последний официальный матч за предыдущую команду был сыгран не позднее 18 сентября 2020 года.

Дуглас Сантос выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016. В том же году он провел единственный товарищеский матч в составе национальной команды.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что процедура получения гражданства Сантосом идет уже несколько месяцев. Сине-бело-голубые направили запрос в Российский футбольный союз (РФС), который одобрил эту инициативу и дал игроку положительную характеристику.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это на их совести». В России прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

      Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

      ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

      Россияне высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

      Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

      Вблизи Солнечной системы обнаружены источники чрезвычайно высокой энергии

      Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

      Омбудсмен отреагировала на приход москвички в кальянную с дочерью-квадробером

      Подполковник МВД России получил срок за несдержанное обещание и пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше