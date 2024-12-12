Telegraf: Генштаб ВСУ не может решить проблему низких темпов набора новобранцев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может решить проблему низких темпов набора новобранцев. Об этом пишет Telegraf со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

«Количество желающих надевать "пиксель" (камуфляжную форму — прим. «Ленты.ру») не увеличивается. Привлекать граждан к мобилизации становится все труднее», — рассказали собеседники издания.

Источники Telegraf пожаловались на неспособность решить проблему набора на фоне проблем с ротацией, увеличения случаев дезертирства и отсутствия предельных сроков службы в ВСУ. По информации издания, ежемесячно контракты на прохождение военной службы заключают не более четырех тысяч украинцев. Собеседники в украинском Генштабе также указали на необходимость упорядочить законодательство о мобилизации.

Ранее источники «BBC-Украина» в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери. Отмечается, что украинское военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры и выделить тысячи людей для отправки на фронт.