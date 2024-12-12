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12:33, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность решить проблему набора новобранцев

Telegraf: Генштаб ВСУ не может решить проблему низких темпов набора новобранцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может решить проблему низких темпов набора новобранцев. Об этом пишет Telegraf со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

«Количество желающих надевать "пиксель" (камуфляжную форму — прим. «Ленты.ру») не увеличивается. Привлекать граждан к мобилизации становится все труднее», — рассказали собеседники издания.

Источники Telegraf пожаловались на неспособность решить проблему набора на фоне проблем с ротацией, увеличения случаев дезертирства и отсутствия предельных сроков службы в ВСУ. По информации издания, ежемесячно контракты на прохождение военной службы заключают не более четырех тысяч украинцев. Собеседники в украинском Генштабе также указали на необходимость упорядочить законодательство о мобилизации.

Ранее источники «BBC-Украина» в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери. Отмечается, что украинское военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры и выделить тысячи людей для отправки на фронт.

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