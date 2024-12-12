В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

Глава МО Писториус: Германия планирует начать переговоры с ХТШ в Сирии

Германия планирует начать переговоры с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация), захватившей власть в Сирии, чтобы убедиться в стабильности ситуации в республике. Об этом заявил глава немецкого Министерства обороны (МО) Борис Писториус, его слова приводит Tagesschau.

«Мы планируем активнее вмешиваться в дела Сирии, а также начать переговоры с ХТШ (...) Местные игроки должны уловить сигнал о заинтересованности Европы в стабилизации региона (...) Новые сирийские власти должны претворить слова в жизнь», — отметил глава оборонного ведомства.

Писториус также указал на то, что Европейский союз готов внести свой вклад в предотвращение возрождения на территории республики деятельности террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

10 декабря лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Западу не стоит бояться новых властей Сирии после смены правительства в республике. Он добавил, что население истощено войной, поэтому новые власти не готовы еще к одному конфликту и не собираются ввязываться в него снова.