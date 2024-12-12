В Киргизии по подозрению в коррупции задержали бывшего главу МЧС

ГКНБ Киргизии: экс-глава МЧС Ураманаев задержан по подозрению в коррупции

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал экс-главу МЧС республики и бывшего губернатора Джалал-Абадской области Султана Ураманаева по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ, передает ТАСС.

Ведомство сообщает, что в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года, будучи председателем правления государственного акционерного общества «Кыргызтрансавто», Ураманаев за счет государственных средств приобрел акции ГАО «Токчулук». После этого он незаконно вывел в частную собственность недвижимость бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

Ранее в Киргизии арестовали бывшего прокурора по делу о попытке захвата власти. Он будет под арестом до 9 января, его имя не раскрывается.

