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11:49, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии по подозрению в коррупции задержали бывшего главу МЧС

ГКНБ Киргизии: экс-глава МЧС Ураманаев задержан по подозрению в коррупции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал экс-главу МЧС республики и бывшего губернатора Джалал-Абадской области Султана Ураманаева по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ, передает ТАСС.

Ведомство сообщает, что в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года, будучи председателем правления государственного акционерного общества «Кыргызтрансавто», Ураманаев за счет государственных средств приобрел акции ГАО «Токчулук». После этого он незаконно вывел в частную собственность недвижимость бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

Ранее в Киргизии арестовали бывшего прокурора по делу о попытке захвата власти. Он будет под арестом до 9 января, его имя не раскрывается.

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