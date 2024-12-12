Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:50, 12 декабря 2024Бывший СССР

В МИД поблагодарили МАГАТЭ за оценку удара по миссии на ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки БПЛА возле ЗАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) точно описало удар беспилотного летательного аппарата по автомобилю миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«В этой связи мы выражаем признательность секретариату МАГАТЭ и гендиректору [агентства Рафаэлю Гросси] за четкое описание произошедшего», — подчеркнул дипломат.

Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки БПЛА на автомобиль агентства возле ЗАЭС. Постпред России подчеркнул, что беспилотник прилетел со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В МИД также назвали удар по миссии МАГАТЭ провокацией ВСУ и обвинили Киев в нарушении общепринятых норм гуманитарного права.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси прокомментировал удар по автомобилю миссии на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ также отказался обвинять Россию в инциденте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

      53-летняя ведущая похвасталась непристойным подарком на Рождество

      На Украине заявили о минировании госзданий

      Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

      Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

      Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше