В МИД поблагодарили МАГАТЭ за оценку удара по миссии на ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки БПЛА возле ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) точно описало удар беспилотного летательного аппарата по автомобилю миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«В этой связи мы выражаем признательность секретариату МАГАТЭ и гендиректору [агентства Рафаэлю Гросси] за четкое описание произошедшего», — подчеркнул дипломат.

Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки БПЛА на автомобиль агентства возле ЗАЭС. Постпред России подчеркнул, что беспилотник прилетел со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В МИД также назвали удар по миссии МАГАТЭ провокацией ВСУ и обвинили Киев в нарушении общепринятых норм гуманитарного права.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси прокомментировал удар по автомобилю миссии на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ также отказался обвинять Россию в инциденте.