В Молдавии назвали препятствие к воссоединению с Приднестровьем

Додон: власти Молдавии мешают воссоединению с Приднестровьем

Основное препятствие в урегулировании проблемы Приднестровья — это власти Молдавии. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в интервью RTVI, опубликованное на YouTube.

«Майе Санду невыгодно, потому что там часть населения голосует против Майи Санду», — заявил бывший глава Молдавии. Он отметил, что власти в Кишиневе создавали препятствия для голосования на выборах по евроинтеграции.

Додон также поделился мнением, что урегулирование проблемы Приднестровья было невыгодно для «западных кураторов» Майи Санду. По его словам, Приднестровье могли оставить как еще одно место для горячей точки. «Это мое мнение», — резюмировал экс-президент.

Ранее Игорь Додон заявил, что у Приднестровье и Молдавия должны быть вместе. По его словам, стороны должны определиться по статусу и двигаться дальше.