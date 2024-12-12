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10:41, 12 декабря 2024Силовые структуры

В Москве аферист выманил у школьницы интимные фото и угрожал похитить деньги ее родителей

В Москве четвероклассница отправляла интимные фото угрожавшему ей незнакомцу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве угрожавший похитить все деньги со счетов родителей 10-летней школьницы незнакомец выманивал у нее интимные фото. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, аферист написал четверокласснице в одном из мессенджеров 17 ноября. Он сказал, что снимет все деньги со счетов ее родителей, если та не будет снимать и отправлять ему интимные фото и видео. Девочка испугалась и выполнила все условия. Затем злоумышленник почистил чат. На следующий день о ЧП узнала бабушка школьницы. Она написала мужчине и тот потребовал у нее 15 тысяч рублей. Он начал шантажировать женщину, обещая опубликовать полученные от девочки фото и видео. Однако женщина рассказала о произошедшем отцу школьницы, а он, в свою очередь, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что суд огласил приговор в отношении 36-летнего жителя Волжского Александра П., который переписывался с несовершеннолетними и требовал от них интимные снимки.

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