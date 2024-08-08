В России заключенный переписывался с детьми и требовал от них интимные снимки

Жителю Волжского дали 16,5 года за интимные переписки с несовершеннолетними

Суд огласил приговор в отношении 36-летнего жителя Волжского Александра П., который переписывался с несовершеннолетними и требовал от них интимные снимки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным суда, с 1 марта по 22 мая 2022 года Александр, отбывающий наказание в ИК-25 за совершение преступления против половой неприкосновенности, вел переписки сексуального характера с несовершеннолетними из Хабаровского каря через интернет. В ходе разговоров он предлагал детям делать фотографии и видео их тела, а затем, угрожая распространить полученные данные, принуждал к интимным перепискам и пересылке ему порнографических материалов.

Всего известно о четырех потерпевших от его действий. Александр свою вину не признал.

Суд приговорил его к 16,5 года лишения свободы, признав виновным по статьям 135 («Развратные действия»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми и созданием или использованием учетных записей в соцсетях, сроком на 15 лет.

Ранее суд в Амурской области арестовал выходца из Средней Азии, имеющего российское гражданство, за развращение 11-летней девочки. Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.