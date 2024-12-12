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16:27, 12 декабря 2024Экономика

В Подмосковье ворона решила покататься на картонке с машины

В Королеве ворона использовала картонку для катания с лобового стекла машины
Мария Черкасова

В подмосковном Королеве ворона решила устроить себе катание с горки, сообщает Telegram-канал «Москва 125».

В качестве горки птица использовала лобовое стекло припаркованного автомобиля. Ворона забиралась на крышу, затем садилась на кусок картона и съезжала вниз. Затем птица брала картонку в клюв и снова залетала на крышу, чтобы повторно скатиться вниз. По словам очевидца, снимавшего происходящее на видео, птица скатывалась уже много раз. «Уже десятый раз так делает», — прокомментировал он.

Раннее в Москве, в Орехово-Зуевском городском округе, спасатели освободили утку, вмерзшую в ледяную корку на пруду. Они приехали по звонку местных жителей. Спасатели подплыли к птице на надувной лодке, с помощью небольшого ломика раскололи лед вокруг утки и освободили ее. Добравшись до берега, пернатое отогрели в одежде, а затем отпустили на волю.

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