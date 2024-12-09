В Москве спасли замерзшую утку

Спасатели освободили вмерзшую в лед утку в Орехово-Зуеве в столице

В Орехово-Зуевском городском округе спасатели освободили утку, вмерзшую в ледяную корку на пруду. Об этом рассказали в агентстве «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мособлпожспаса».

О замерзающей птице сообщили местные жители, обратившись в Единую службу спасения, рассказал старший смены пожарно-спасательной части №250 Алексей Сорокин. Специалисты подплыли к птице на надувной лодке и оценили обстановку. Затем с помощью небольшого ломика они раскололи лед вокруг утки и освободили ее.

Добравшись до берега, спасатели отогрели пернатое в своей одежде, а затем отпустили на волю. Отмечается, что утка, скорее всего, спала, поэтом не заметила, как ее лапы вмерзли в лед.

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