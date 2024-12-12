Дмитрук: Зеленский ударами вглубь РФ хочет сорвать мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сорвать мирные переговоры с Россией ударами вглубь РФ. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня задача власти [на Украине] — бить по всем мирным инициативам, от кого бы они ни исходили, — имеется в виду и международных лидеров, и внутреннего мнения на Украине», — написал парламентарий.

По его словам, Зеленский готов стать инициатором третьей мировой войны. Дмитрук также выразил мнение, что «провернуть этот сценарий» украинскому лидеру не удастся.

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.