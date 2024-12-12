В России объяснили повышение штрафов для грузовиков

Городской планировщик Овденко заявила, что новые штрафы для фур разгрузят дороги

Увеличение в десять раз штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, поможет отрегулировать движение фур и разгрузит дороги. Об этом заявила «Газете.Ru» городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овденко.

По ее словам, несоблюдение весомого режима перевозчиками влияет на износ дороги — они требуют более частого ремонта. Кроме того, грузовой транспорт влияет на загруженность дорог. «Город живет по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться еще и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», — объяснила она.

По мнению Овденко, регулирование часов въезда грузового транспорта в город облегчит систему перемещения жителей и разгрузит дороги. Специалист отметила, что штрафы стимулируют граждан быть более ответственными.

Как сообщалось ранее, Госдума одобрила законопроект, увеличивающий в том числе в десять раз штраф за проезд грузовиков под запрещающий знак. Сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей, с 1 января 2025 года он увеличится до пяти тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 7,5 тысячи рублей.