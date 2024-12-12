В России осудят мужчину за расправу над местным жителем и покушение на брата

В Карачаевске осудят мужчину за убийство местного жителя и покушение на брата

В Карачаевске осудят мужчину за расправу над местным жителем и покушение на брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской Республике.

Мужчина обвиняется по статье 105 («Убийство и покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, днем 1 октября на окраине аула Кумыш он произвел несколько выстрелов в двух местных жителей, после чего скрылся с места преступления. Один из пострадавших получил ранения, несовместимые с жизнью, второго доставили в больницу. Его жизни уже ничто не угрожает.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к пожизненному заключению за двойную расправу из-за ревности.

