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16:04, 12 декабря 2024Силовые структуры

В России осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят грузинского наемника Окропилашвили за участие в боях на стороне ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Грузии Торнике Окропилашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

29-летнему иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по октябрь 2024-го Окропилашвили находился на территории Украины, где добровольно вступил в Грузинский национальный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника, получив за это более 4,8 миллиона рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

Ранее сообщалось, что в России наемник из Грузии заочно получил 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

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