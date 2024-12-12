В России осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят латвийского наемника Улманиса за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии Юриса Улманиса, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

65-летнему иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2022-го Улманис находился в составе 49-го батальона «Карпатская Сечь» сухопутных войск ВСУ. Он принимал участие в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника против Вооруженных сил России и ДНР. Получив за это более 350 тысяч рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

Ранее сообщалось, что в России осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ.