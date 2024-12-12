Россиян предупредили о подорожании елочных украшений

Украшение елки обойдется россиянам в 4188 рублей

В 2024 году украшение елки обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей. О подорожании новогоднего декора сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В предстоящие новогодние праздники средняя стоимость елочных украшений превысит прошлогодний показатель на 15 процентов, уточнили эксперты. Речь идет в том числе о наборе гирлянд, четырех наборах елочных игрушек и четырех штуках мишуры. Из перечисленного набора больше всего за год подорожали игрушки (плюс 16 процентов, до 753 рублей).

Заметный прирост стоимости также продемонстрировали гирлянды (плюс 15 процентов, до 604 рублей). В свою очередь, мишура за 12 месяцев подорожала в среднем на 11 процентов, до 143 рублей. Аналитики также сообщили об изменениях предпочтений россиян. В этом сезоне, как отметили эксперты, граждане РФ стремятся приобрести качественные товары. «Это отражается на средней стоимости покупок», — резюмировали авторы исследования.

Ранее аналитики «Чек Индекса» сообщили о заметном увеличении стоимости сладких новогодних подарков. По их данным, траты россиян на подобную продукцию за год увеличились в среднем на 12-13 процентов, до 700-800 рублей. Подарки весом в 500-600 граммов обошлись в среднем в 791 рубль, а наборы весом от 800 до 1000 граммов — в 1,3 тысячи рублей. При этом в 2024 году россияне чаще отдавали предпочтение более дорогим наборам, рассчитанным на детей младшего и среднего школьного возраста.