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08:54, 12 декабря 2024Экономика

Цена сладких подарков на Новый год взлетела

«Чек Индекс»: цена сладких подарков на Новый год выросла в 2024-м на 12–13 %
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2024 году стоимость сладких подарков на Новый год в России взлетела. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает газета «Известия».

Перед праздниками на детские праздничные наборы сладостей тратят минимум 700-800 рублей — средний чек на них вырос на 12-13 процентов. Подарок весом в 500–600 граммов обходятся в среднем в 791 рубль, а наборы весом от 800 до 1000 граммов — в 1,3 тысячи рублей.

«В этом году больше покупают сладкие подарки в объеме 800–1000 г, тогда как в прошлом выбирали 500–600 г. В основном приобретают наборы, которые рассчитаны прежде всего на детей младшего и среднего школьного возраста», — пояснили в «Чек Индексе».

Подорожание подарков объясняют ростом цен на какао-бобы во всем мире, а также общим ростом потребления в стране.

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Перед новогодними праздниками выросли продажи не только детских наборов конфет, но и сладостей в целом: мучных кондитерских изделий и наборов конфет, пирожных или больших тортов. Основной интерес к сладким подаркам начинается за две недели до Нового года — граждане начинают поздравлять близких, с которыми не увидятся в праздничную ночь, объяснил директор по аналитике маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Девяткин.

С середины ноября ряд российских поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия. Причиной подорожания называют рост себестоимость производства конфет, зефира и вафель. О росте цен предупредили БКК «Коломенский», изготавливающий вафельные изделия и конфеты, Konfesta (поднимет цены на 20 процентов), Strock (плюс 10–15 процентов), «Акконд» и «Славянка».

На рост цен влияет увеличение себестоимости производства: кокосовая стружка подорожала на 60 процентов, лецитин — на 53 процента, заменитель какао-масла — на 49 процентов, подсолнечное масло — на 27 процентов, яблочное пюре с апреля выросло в цене на 43 процента, а патока — на 28 процентов. В «Коломенском» отметили, что пальмовое масло за полгода подорожало на 40 процентов. Мировые цены на какао-бобы за год увеличились в 2,5 раза, до 10,5 тысячи долларов за тонну, пояснил директор «Совэкона» Андрей Сизов.

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