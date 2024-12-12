В России рассказали о дефиците кадров и зарплате в IT-отрасли

Шадаев: Минцифры привлечет в IT-отрасль 700 тысяч разработчиков до 2030 года

Минцифры планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

Кроме того, ведомство планирует сфокусироваться на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения — искусственный интеллект и робототехнику.

Шадаев также сообщил, что за последние четыре года численность IT-специалистов в России возросла на 50 процентов и достигла 850 тысяч человек. За последние восемь месяцев в отрасль пришли 100 тысяч новых сотрудников. Кроме того, в настоящее время на IT-направлениях обучается около 600 тысяч студентов.

Средняя зарплата в этой области составляет 185 тысяч рублей, что, по словам министра, свидетельствует о нехватке кадров, так как разрыв между средней зарплатой в экономике и в IT-отрасли становится все больше.

Ранее представители ФНС сообщили, что большинство самозанятых в России задействованы в сфере ремонтных работ. По данным ведомства, в этой сфере трудятся в общей сложности более 807 тысяч подобных граждан. В топ-3 самых востребованных специальностей у самозанятых в РФ также вошли автомобильная отрасль (700 тысяч человек) и IT-сфера (496 тысяч).