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18:06, 12 декабря 2024Силовые структуры

В России суд продлил арест покушавшимся на депутата Госдумы в Самаре

В Самаре суд продлил арест покушавшимся на депутата ГД Матвеева до 17 января
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

В Самаре суд продлил до 17 января арест покушавшимся на депутата Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Самарский суд продлил арест двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые обвиняются в покушении на депутата Михаила Матвеева. Под следствием находятся 19-летние уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый, являющийся жителем Самары. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия,18 июля двое обвиняемых находились на улице в Промышленном районе, где вели себя вызывающе и грубо нарушали порядок. Матвеев и его водитель попытались остановить их, однако мужчины напали на них, причинив телесные повреждения.

Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что по делу о покушении на депутата в Самаре арестовали еще двоих фигурантов.

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