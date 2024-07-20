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15:30, 20 июля 2024Силовые структуры

По делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре арестовали еще двоих фигурантов

По делу о покушении на депутата Михаила Матвеева в Самаре арестовали еще двоих

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Самаре суд арестовал еще двоих фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении уроженца Узбекистана Мурода Мусурова и еще одного участника нападения на Матвеева была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября.

Мусуров стал третьим фигурантом дела, об аресте которого ходатайствовало следствие. Вместе с ним арестовали 19-летнего уроженца Таджикистана. Ранее такая же мера была применена к 16-летнему жителю Самары. Мусуров в ходе судебного заседания пользовался услугами переводчика, так как плохо владеет русским языком. Своей вины он не признал.

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Изначально действия нападавших были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу.

Нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева произошло в Самаре 18 июля. Парламентарий рассказал, что в этот день пытался разнять драку мигрантов с «нашими местными ребятами», в результате чего ему разбили голову.

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