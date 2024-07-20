По делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре арестовали еще двоих фигурантов

По делу о покушении на депутата Михаила Матвеева в Самаре арестовали еще двоих

В Самаре суд арестовал еще двоих фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении уроженца Узбекистана Мурода Мусурова и еще одного участника нападения на Матвеева была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября.

Мусуров стал третьим фигурантом дела, об аресте которого ходатайствовало следствие. Вместе с ним арестовали 19-летнего уроженца Таджикистана. Ранее такая же мера была применена к 16-летнему жителю Самары. Мусуров в ходе судебного заседания пользовался услугами переводчика, так как плохо владеет русским языком. Своей вины он не признал.

Изначально действия нападавших были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу.

Нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева произошло в Самаре 18 июля. Парламентарий рассказал, что в этот день пытался разнять драку мигрантов с «нашими местными ребятами», в результате чего ему разбили голову.

