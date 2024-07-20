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11:57, 20 июля 2024Силовые структуры

Подростка арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

Суд в Самаре арестовал подростка по делу о покушении на депутата Матвеева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самарский районный суд Самары арестовал 16-летнего местного жителя, одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, до 17 сентября.

Накануне следователи предъявили троим участникам избиения депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя обвинение в покушении на убийство. Ими оказались 19-летние уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый из Самары.

Изначально действия нападавших были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу.

Нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева произошло в Самаре 18 июля. Парламентарий рассказал, что в этот день пытался разнять драку мигрантов с «нашими местными ребятами», в результате чего ему разбили голову.

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      Мария Черкасова
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