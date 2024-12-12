В российском регионе спасли лебедя с раненым крылом

В Челябинской области спасли лебедя с раненым крылом. Об этом сообщает местный новостной портал «Пчела».

Выяснилось, что раненую птицу достали из замерзшего водоема в поселке Тайгинка Кыштымского округа. Птица с травмой левого крыла отстала от стаи и осталась на воде.

Согласно материалу, лед практически полностью покрыл пруд, что свело шансы выживания лебедя к минимуму. Тонкость ледового покрытия не позволяла подобраться к птице, поэтому местные жители вызвали спасателей российского региона.

«Сотрудники дежурной смены Кыштымского отряда областной ПСС поймали лебедя, эвакуировали на берег и передали представителю Минэкологии региона. В ближайшее время птицу ждет курс лечения травмированного крыла», — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники МЧС помогли застрявшей в мелководном заливе косатке вернуться в море. Из-за отлива она не могла нормально дышать, и на ее коже стали появляться трещины. Целый день спасатели пытались переместить ее на глубину и обливали вручную водой.