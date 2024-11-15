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09:51, 15 ноября 2024Из жизни

На Камчатке спасли застрявшую на мели косатку

На Камчатке сотрудники МЧС спасли выброшенную на берег косатку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал МЧС России

На Камчатке сотрудники МЧС помогли застрявшей в мелководном заливе косатке вернуться в море. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей страницы в социальной сети «ВКонтакте».

Молодую самку, выброшенную на берег в Соболевском районе, спасли спустя сутки. «Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо. Надеюсь, что все у косатки будет хорошо», — написал Лебедев. Он также поблагодарил предприятие, предоставившее нужную технику для операции, и водителя автомобиля с краном.

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Предполагается, что косатка оказалась на мели 14 ноября. Из-за отлива она не могла нормально дышать, и на ее коже стали появляться трещины. Целый день спасатели пытались переместить ее на глубину и обливали вручную водой. Состояние животного было настолько плохим, что Лебедев серьезно опасался за его жизнь.

Ранее сообщалось, что одна из косаток, которую россиянам удалось спасти 2 октября, снова застряла на мели из-за отлива на Камчатке. В ловушке оказалась самая крупная особь.

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